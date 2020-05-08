شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مشهد بديع للبرق في سماء ظلم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو، مشهدًا بديعًا للبرق وهو يضرب سماء محافظة ظلم مساء اليوم الجمعة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت سماءً غائمة إلى غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من وسط المملكة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، بينما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، نجران، حائل، الجوف والحدود الشمالية.