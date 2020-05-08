شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مشهد إنساني لرجل أمن يروي ظمأ قطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):رصد مقطع فيديو لرجل أمن يروي ظمأ قطة أثناء بحثها عن الماء في إحدى الطرقات بجدة.
ورصد المقطع رجل الأمن يظهر جالساً، ممسكًا بعبوة من الماء، ليسقي قطة كانت واقفة تنتظر رشفات الماء.
وبين مقطع الفيديو القطة وهي تقوم بشرب الماء من غطاء العبوة، مما أثار المنظر إعجاب المغردين، حيث وصف الفيديو بأنه اختصار لمعاني الرحمة والإنسانية من جانب رجال الأمن.
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