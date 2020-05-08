شكرا لمتابعة خبر عن مهام دوريات الأفواج الأمنية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): تقوم دوريات "الأفواج الأمنية" بمهام محددة ميدانيًا، وأخرى مع الجهات ذات العلاقة، وهو قطاع يتبع وزارة الداخلية. تقوم دوريات "الأفواج الأمنية" بمهام محددة ميدانيًا، وأخرى مع الجهات ذات العلاقة، وهو قطاع يتبع وزارة الداخلية. وبدأت دوريات "الأفواج الأمنية" عملها ميدانيًا في 2015 ، ليتولي مهامًا أمنية وأخرى قتالة معلوماتية. وتتمركز في المحافظات الحدودية بالمناطق الجبلية كجازان وعسير ونجران، إذ تلقي القبض على مخالفي نظام العمل واللإقامة وأمن الحدود، وضبط مهربي المخدرات والممنوعات والأسلحة والذخيرة. وينعم منسوبو الأفواج الأمنية بمقرات ومعسكرات توفر سبل الراحة في تلك المناطق الحدودية الجبلية، وتقوم في أزمة كورونا بتنفيذ الأوامر الخاصة بالإجراءات الاحترازية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مهام دوريات الأفواج الأمنية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.