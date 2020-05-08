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الجمارك تنوه إلى تصحيح البيانات الجمركية

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

نوهت الهيئة العامة للجمارك، إلى تصحيح البيانات الجمركة المُدخلة بشكل خاطئ قبل انتهاء المدة المحددة لمبادرة "التصحيح الذاتي" لتجنّب وقوع أي غرامات مالية مترتبة على ذلك، والاكتفاء فقط بدفع الفروقات الجمركية، وذلك من خلال الرابط التالي هنـــــــــا .

وأكدت الهيئة، أنه لا يُطبق خلال مدة التصحيح أي عقوبات ويكتفي باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، وتعزيز الشفافية بين الجمارك وقطاع الأعمال، وتوفر الظروف لتحسين وتعزيز مستوى الالتزام الجمركي، كما تُيشر ممارسة الأعمال للمستوردين بما يسهم في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، وكذلك تمكن منشآت الاستيراد التجارية من التقدم لطلب تصحيح عديد من الأخطاء الشائعة في البيانات الجمركية.

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