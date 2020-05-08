شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: لا أنصح بمكمل غذائي مع أدوية الكولسترول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أكد الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أنه لا ينصح بتناول مكمل غذائي يسمى انزيم مايو كلينيك (كيو 10) مع أدوية الكولسترول. أكد الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أنه لا ينصح بتناول مكمل غذائي يسمى انزيم مايو كلينيك (كيو 10) مع أدوية الكولسترول. وقال "النمر": " الـ 6 ساعات الأولى من ألم جلطة القلب تسمى"الساعات الذهبية" لأن الذهاب بسرعة للمستشفى يقلل من تأثير الجلطة على القلب، بل هي أغلى من الذهب لأنها الحياة والحياة لا تقاس بثمن " .

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