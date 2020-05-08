الأرصاد تحذر من الأتربة على القصيم

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا من الأتربة المثارة والأمطار الرعدية على منطقة القصيم. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا من الأتربة المثارة والأمطار الرعدية على منطقة القصيم. وأوضحت أن حالة الطقس ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وتستمر حتى الثامنة صباح غدًا السبت. وتشمل الحالة " الأسياح - البدائع - البكيرية - الرس - الشماسية - المذنب - النبهانية - بريدة - رياض الخبراء - ضرية - عقلة الصقور - عنيزة - عيون الجواء " .

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