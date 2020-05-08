بالفيديو.. قوة العاصفة المطرية التي تعرضت لها تربة اليوم

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): وثّق مقطع فيديو، قوة العاصفة المطرية التي تعرضت لها محافظة تربة عصر اليوم الجمعة. وثّق مقطع فيديو، قوة العاصفة المطرية التي تعرضت لها محافظة تربة عصر اليوم الجمعة. يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، كانت قد نبهت من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساء. وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول .

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