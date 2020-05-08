شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ترامب يفجر مفاجأة سارة : فيروس كورونا سوف ينتهي في هذا الموعد دون إنتاج لقاح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرح الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن فيروس كورونا الجديد سينتهي من العالم قريبًا. وقال الرئيس الأمريكي في تصريح مثير للجدل وغامض: فيروس كورونا سوف ينتهي حتى من دون إنتاج لقاح مضاد له وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أن فيروس كورونا لن ينتهي في وقت قريب.

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