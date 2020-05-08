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شاهد المعجزة سبحان الله.. ولادة قيصرية لمصابة بكورونا بمستشفى قوى الأمن في الرياض وهكذا خرج الجنين

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عدن - ياسمين التهامي - أجرى فريق طبي في مستشفى قوى الأمن بالرياض عملية ولادة قيصرية ناجحة لامرأة مصابة بفيروس المستجد، تحت إجراءات احترازية مشددة.

وأوضح رئيس قسم طب النساء والولادة الدكتور هيثم بدر، أن المريضة، وأثناء متابعتها لحملها في العيادة، اشتُبه في إصابتها بالفيروس، وبعد ثبوت إصابتها، تم تنويمها في إحدى غرف العزل وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان عليها وعلى صحة الجنين، ووضعهما تحت المراقبة الطبية.

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وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء "واس"، أضاف الدكتور بدر أن الفريق الطبي بدأ بالخطة العلاجية للمريضة بالتعاون مع قسمي طب الأطفال ومكافحة العدوى.

وأشار إلى أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية ضم مجموعة من الكفاءات في أقسام النساء والولادة، العناية المركزة لحديثي الولادة، التخدير، فنيي التخدير، والتمريض، وذلك مع مراعاة عدم زيادة العدد تماشياً مع الإجراءات الوقائية لحماية الطاقم الطبي ودون التأثير على كفاءة تقديم الرعاية.

من جهة أخرى، أوضح رئيس قسم طب الأطفال اللواء طبيب محمد الزهراني، أن المولود صحته جيدة، بعد أن أجريت له الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة. وتم وضعه بالعزل في قسم عناية الأطفال حيث يخضع للمراقبة والاطمئنان، والتأكد من خلوه من أي أعراض من فيروس كورونا، وذلك وفق الإجراءات العالمية المتبعة في مثل هذه الحالات.

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