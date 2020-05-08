شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. سمعت الشرطة أصوات غريبة وحينما اقتحمت الشقة السكنية كانت المفاجأة صادمة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقتحمت قوات الأمن الكويتية، أمس الخميس، إحدى الشقق المفروشة في منطقة السالمية، وعثرت على مفاجأة صادمة.

وأفادت صحيفة "الأنباء الكويتية، بأن رجال الأمن ضبطوا نحو 3 أشخاص، منهم متشبهون بالجنس الآخر، على خلفية تنظيمهم حفلة في الشقة، مخالفين حظر التجمع الذي حذرت منه وزارة الداخلية.

وفي التفاصيل، قال مصدر أمني، تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغًا من حارس بناية، بعض شققها مستغلة كشقق مفروشة، أفاد فيه بأن هناك أصوات موسيقى خارجة من إحدى الشقق، وأن عددًا من الجيران اشتكوا إليه.

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وعندما توجه الحارس إلى الشقة، وطلب ممن داخل الشقة خفض صوت الموسيقى، قاموا بطرده وأبلغوه بأنه ليس من حقه ذلك.

على الفور تم نقل البلاغ إلى رجال أمن حولي، الذين توجهوا إلى الشقة وقاموا بتوقيف 3 أشخاص كانوا داخلها، أحدهم كان متشبهًا بالجنس الآخر.

وقد نفى الأشخاص الـ 3 ما ادعاه الحارس، فيما أحالت الشرطة المتهمين إلى الجهات المختصة، على خلفية تنظيمهم حفلة وقت حظر التجوال.