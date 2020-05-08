شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : دولة خليجية تفرض الحظر الشامل على البلاد وهذا ما يحدث الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قررت الحكومة الكويتية، اليوم الجمعة، تطبيق الحظر الشامل في جميع أنحاء البلاد، بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، فإنه بناء على توجيه السلطات الصحية، فقد قرر مجلس الوزراء تطبيق الحظر الشامل في البلاد، ابتداء من يوم الأحد، الموافق 10 مايو/آيار 2020، الساعة 4 عصرًا، وحتى 30 مايو/آيار 2020".

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وأوضح "المزرم" في تغريدة بثها حساب مركز التواصل الحكومي على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، أن القرار جاء بناء على توصيات الصحية في البلاد.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع اجمالي الإصابات في البلاد إلى 7208.

كما سجلت 3 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في الكويت إلى 47، مقابل شفاء 85 مصابًا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2466.