أخبار السعودية اليوم.. عقوبات بانتظار مخالفي الإجراءات الاحترازية و8 خطوات للحصول على سكن بديل مرخص للعمالة

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الخميس7 مايو أبرز الأخبار في المملكة منها، أن المملكة أقرت عددًا من الإجراءات الاحترازية، فيما حددت عقوبات على من يخالف هذه التدابير للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره.

بالفيديو.. المؤرخ سليمان الذييب يتحدث عن حقيقة مدائن صالح

تصدر المؤرخ السعودي سليمان الذييب، اليوم الجمعة، مؤشرات البحث في محرك البحث العالمي «جوجل»، بعدما قال في تصريحات تليفزيونية، إن مدائن صالح ليست المنطقة التي وقع عليها عذاب قوم النبي صالح.

للحد من كورونا.. قائمة عقوبات تنتظر مخالفي الإجراءات الاحترازية

مع تسجيل الحالات الأولى المصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، أقرت المملكة عددًا من الإجراءات الاحترازية، فيما حددت عقوبات على من يخالف هذه التدابير للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره.

أطباء « ضرية العام» ينقذون شابًا من شلل نادر جدًا

تمكّن الفريق الطبي بمستشفى «ضرية العام»، من إنقاذ شاب (18 عامًا)، بعد إصابته بمرض نادر جدًا يعرف بـ«periodic hypokalemic paralysis».

«حساب المواطن»: عدم تقديم مستندات استقلالية المستفيد قبل 10 يونيو يؤثر على استحقاقه

أوضح برنامج حساب المواطن، ضرورة تقديم الحاصلين على الدعم للمستندات التي تثبت استقلاليتهم قبل يوم 10 يونيو المقبل؛ ليضمنوا عدم تأثر مستحقاتهم.

«إغاثي الملك سلمان» يختتم توزيع 3000 سلة غذائية لمتضرري السيول بالصومال

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الخميس، مشروع توزيع 3000 سلة غذائية تزن 270 طنًا على المتضررين من الأمطار والسيول في منطقة قرضو بإقليم بونتلاند الصومالي.

ضبط مصنعين للخمور في مواقع متفرقة بمدينة الرياض

ضبطت الجهات الأمنية تضبط مصنعين للخمور في مواقع متفرقة بمدينة الرياض، واتخذت الإجراءات النظامية بشأنهما.

مصادر: إغلاق مطاعم وسوبر ماركت شهير بجدة احترازيًّا

علمت «عاجل» بتنفيذ بلديات وسط وجنوب وشرق جدة عمليات إغلاق احترازي لسوبر ماركت شهير وعدة مطاعم ومحال بقالة لمدة لا تقل عن خمسة أيام.

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«متحدث الصحة» يوضح أهمية الفحص الموسع في تبكير الوصول إلى الحالات

أوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور «محمد العبدالعالي»، اليوم الجمعة، أهمية الفحص الموسع في اكتشاف فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

الأرصاد تتوقع «طقس السبت»: أمطار رعدية في 9 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، هطول أمطار رعدية، غدًا السبت، على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم وأجزاء من مناطق حائل، الرياض، والشرقية.

بلدية رفحاء تغلق ثلاثة محال وتحرر 143 مخالفة

أغلقت الفرق الرقابية ببلدية محافظة رفحاء خلال ثلاثة أيام 3 محلات تجارية؛ لمخالفتها الأنظمة والاشتراطات البلدية، وحرَّرت 43 مخالفة.

انقلاب مركبة على طريق «الملك عبدالعزيز» بجدة ونقل المصابين للمستشفى

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، الجمعة، وقوع حادث مروري وانقلاب مركبة بجدة.

ضبط مروج مخدرات بحوزته 92 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان

ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان القبض على أحد مروجي المخدرات، وبحوزته (92) كيلوجرامًا من الحشيش المخدر.

أوامر ملكية: «العبدالكريم» محافظًا للتحلية و«باهبري» رئيسًا للشؤون الخاصة لولي العهد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود»، أوامر ملكية تشمل إعفاءات وتعيينات جديدة لعدد من المسؤولين.

8 خطوات للحصول على سكن بديل مرخص للعمالة

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، 8 خطوات رئيسة للمنشآت التي لديها تكدس سكن الوافدين، لتقديم طلب للحصول على سكن بديل تتوافر به الاشتراطات الخاصة بمساكن الوافدين خلال أزمة فيروس كورونا الجديد.

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