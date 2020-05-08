القبض على فلسطيني وروسية تورطا بترويج ممارسات غير أخلاقية عبر أحد التطبيقات

القت شرطة الرياض القبض على شخصين تورطا بترويج ممارسات غير أخلاقية تتنافي مع القيم الدينية، واتخذا سكنهما وكرًا لتلك الأعمال.

جاء ذلك حسبما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري.

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وقال التويجري إن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخصين تورطا بنشر تلك الممارسات، واتخاذهما مقر سكنهما وكرًا لهما، للحصول على مقابل مادي، وهما (مقيم من الجنسية الفلسطينية، وامرأة من الجنسية الروسية في العقدين الثالث والرابع من العمر)، وضبط ما بحوزتهما من مواد تتعلق بممارساتهما المخالفة.

وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما كل الإجراءات النظامية.

وأوضح التويجري أن عملية الضبط جاءت بناءً على ما تم رصده على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من استخدام أحد التطبيقات في الترويج للممارسات المنافية للأخلاق.