بالصور.. «مدني الأحساء» يخمد حريقًا.. نتج عن تسرب غاز منزلي

دون وقوع إصابات
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، الخميس، عن إخماد حريق بالأحساء، نتج عن تسرب غاز من أحد الأسطوانات المنزلية.
وقالت المديرية، في بيان عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: أخمد الدفاع المدني بالأحساء، حريقًا بأسطوانة غاز بفناء منزل، بسبب تسرب غاز من الأسطوانة دون إصابات.
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