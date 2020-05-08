بلدية بيشة تضبط 4 مسالخ عشوائية للدواجن

داهمت الفرق الرقابية التابعة لبلدية بيشة 4 مسالخ عشوائية للدواجن في عدة مواقع متفرقة، والتي يقوم عليها أفراد من العمالة الوافدة بأعمال الذبح والتجهيز وتوزيعه على المحال التجارية بطريقة مخالفة، وفي بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية وتوفر عناصر النظافة العامة لمزاولة النشاط. وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد ناجم الحويطي أنه تم ضبط المسالخ ومصادرة وإتلاف ما تم مصادرته وإغلاق المواقع مع تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح والعقوبات المعمول بها. وأكد الحويطي على استمرارية الجولات الرقابية لفرق الصحة العامة في البلدية لمتابعة ومنع المُخالفات في ممارسة أنشطة متعلقة بالصحة العامة وتداول أغذية دون الالتزام بالاشتراطات واللوائح البلدية.



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