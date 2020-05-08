نزح وتصريف 35 ألف طن من مياه الأمطار بخميس مشيط

أوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني، أن البلدية استنفرت كافة طاقتها وطواقمها المادية والبشرية لمواجهة الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة يوم الأربعاء 13 رمضان، والتي لم تشهدها منذ عدة سنوات حيث تسبب جريان المياه بغزارة إلى جرف الحجارة والمخلفات وإغلاق المناهيل وفتحات تصريف المياه مما أدى إلى حدوث تجمعات المياه بعدة أحياء ومواقع في المحافظة.

وبيّن الشهراني أن البلدية عملت بكافة فرقها الميدانية من خلال 800 عامل وأكثر من 83 مضخة وصهريج توزعت على أرجاء المحافظة وعملت على نزح وسحب أكثر من 35 ألف طن من مياه الأمطار، وأكثر من 75 طنا من الأتربة والمخلفات، وذلك بدعم وتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ومتابعة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.