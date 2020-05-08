نزح وتصريف 35 ألف طن من مياه الأمطار بخميس مشيط

وبيّن الشهراني أن البلدية عملت بكافة فرقها الميدانية من خلال 800 عامل وأكثر من 83 مضخة وصهريج توزعت على أرجاء المحافظة وعملت على نزح وسحب أكثر من 35 ألف طن من مياه الأمطار، وأكثر من 75 طنا من الأتربة والمخلفات، وذلك بدعم وتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ومتابعة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.
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