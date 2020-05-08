استحداث برامج ماجستير ومركز أكاديمي بجامعة نجران

وافق مجلس جامعة نجران في جلسته الرابعة للعام الجامعي الحالي والتي عُقدت عن بُعد، الأربعاء، برئاسة مدير الجامعة نائب رئيس مجلس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، وحضور أمين مجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح، وأعضاء المجلس على استحداث برنامجي ماجستير مدفوعي الرسوم بكلية الشريعة وأصول الدين، يتمثل في برنامج التفسير وعلوم القرآن، وبرنامج بكلية اللغات في تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها.

كما وافق المجلس على إنشاء مركز للتوجيه والإرشاد الطلابي، ومعهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وأمين مجلس الجامعة الدكتور سعيد السريعي أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ جملة من القرارات حيالها؛ حيث وافق على تعيين 5 أعضاء هيئة تدريس بالجامعة من المبتعثين العائدين، وابتعاث 6 معيدين ومحاضرين.

وأضاف السريعي أن المجلس أقر تمديد ابتعاث لـ 32 مبتعثاً، وتغيير مقر ابتعاث لمبتعث واحد، إلى جانب إنهاء ابتعاث 5، كما وافق المجلس على اعتماد وتطوير 6 خطط دراسية.