مبادرات تدريبية لتنمية شرق نجران

كثفت جمعية التنمية الاجتماعية بشرق نجران جهودها في محاربة فيروس كورونا ، وذلك من خلال البدء في الإعلان عن تنفيذ أولى خدماتها المجتمعية والمتمثلة في عقد دورات تدريبية تهدف إلى التطوير والتثقيف المجتمعي، حيث تنفذ الثلاثاء القادم دورة تدريبية عن بُعد وذلك بعنوان "الضغوطات نبض الحياة" يقدمها الدكتور ناصر بن سعيد القحطاني الطبيب والأكاديمي بجامعة نجران.

وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين مهارات التعامل مع الضغوط من خلال تزويدهم بأهم التقنيات لمواجهة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان والتعامل معها لحياة أفضل وأكثر استقرارا. وتتناول الدورة التعرف على الضغوطات، وكيفية مواجهة ضغط معين كضغوطات جائحة كورونا وكذلك ضغط البيئة والمحيط الخارجي، والضغوطات المحيطة بالشخص والتي تسببها الأطعمة والمواد الكيميائية، وضغوطات نمط الحياة والعمل، إضافة إلى مؤشرات الضغط وأعراضه الجسدية والذهنية، والأعراض السلوكية والانفعالية والعاطفية، ومستويات إدارة الضغط.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور صالح بن سالم الحارثي أن الجمعية حديثة التأسيس، وستسعى لتقديم المبادرات التوعوية والتثقيفية والتطويرية عن طريق قنوات التواصل عن بعد؛ تماشياً مع قرارات المملكة لما فيه مصلحة دوت الخليج والمواطن والمقيم، مشيراً إلى عزم الجمعية على تقديم العديد من البرامج المتنوعة الهادفة بما يسهم في تطوير المجتمع وتثقيفه.