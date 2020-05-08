السعودية اليوم / السودان تسجل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

سجلت السودان 181 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السودانية تماثل 10 حالات للشفاء، منها 9 في ولاية الخرطوم، وحالة واحدة في نهر النيل، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 102,

وطالبت الوزارة بأهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

// انتهى //

23:02ت م

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الخرطوم 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسسجلت السودان 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1111حالة، منها 59 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة السودانية تماثل 10 حالات للشفاء، منها 9 في ولاية الخرطوم، وحالة واحدة في نهر النيل، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 102,وطالبت الوزارة بأهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.// انتهى //23:02ت م0171

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