

الأمم المتحدة 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

أعربت مفوّضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء التقارير الأخيرة التي تفيد بفشل عمليّات إنقاذ القوارب التي تحمل على متنها مهاجرين وتجوب منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، والتي تعد أكثر طرق الهجرة خطرا في العالم.

وأوضح المتحدّث باسم المفوضية روبرت كولفيل، في إحاطته اليوم من جنيف، أن التقارير تفيد بأن السلطات المالطية طلبت من السفن التجارية دفع القوارب، التي تحمل مهاجرين منكوبين، إلى أعماق البحار، في وقت ارتفعت فيه أعداد مَن يحاولون القيام بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر.

ودعا إلى رفع القيود المفروضة على عمل المنقذين على الفور، مشيراً إلى أن التدابير المتخذة، من الواضح، أنها تعرّض الأرواح للخطر.

// انتهى //

23:00ت م

0170





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حقوق الإنسان تعرب عن قلقها إزاء فشل عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسّط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.