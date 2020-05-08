السعودية اليوم / أمانة عسير تضبط أكثر من ٣ آلاف كجم من المواد الغذائية الفاسدة



أبها 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

ضبطت فرق الرقابة المسائية التابعة لأمانة منطقة عسير أكثر من ٣ آلاف كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة، بعد متابعة عدد من العمالة الوافدة تقوم بتخزين المواد الغذائية داخل السكن ، وجرى ضبطهم وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم .

وأوضح مدير عام الرخص و الرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي، أنه تم رصد مخالفات بأماكن أخرى تمثلت في مخالفة شروط النقل والتخزين ووجود لحوم وأسماك فاسدة، تظهر عليها علامات التعفن بعد تغير الخواص الطبيعية بها، علاوة على تراكم النفايات بالموقع، حيث أتلفت المواد الغذائية كافة التي ضبطت، مشيراً إلى أن المخالفات التي رصدت جرى التعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المنصوص عليها.

وأكد أن هذه الجولات الرقابية والتفتيشية تهدف إلى ضمان سلامة الأسواق و التأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فايروس

// انتهى //

22:54ت م

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أبها 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسضبطت فرق الرقابة المسائية التابعة لأمانة منطقة عسير أكثر من ٣ آلاف كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة، بعد متابعة عدد من العمالة الوافدة تقوم بتخزين المواد الغذائية داخل السكن ، وجرى ضبطهم وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم .وأوضح مدير عام الرخص و الرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي، أنه تم رصد مخالفات بأماكن أخرى تمثلت في مخالفة شروط النقل والتخزين ووجود لحوم وأسماك فاسدة، تظهر عليها علامات التعفن بعد تغير الخواص الطبيعية بها، علاوة على تراكم النفايات بالموقع، حيث أتلفت المواد الغذائية كافة التي ضبطت، مشيراً إلى أن المخالفات التي رصدت جرى التعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المنصوص عليها.وأكد أن هذه الجولات الرقابية والتفتيشية تهدف إلى ضمان سلامة الأسواق و التأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فايروس كورونا // انتهى //22:54ت م0168

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