السعودية اليوم / الصحة العالمية: المنظمة بحاجة 1.3 مليار دولار لسد الثغرة الحالية



جنيف 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس أن احتياجات المنظمة لخطتها للاستجابة والتأهب لكوفيد 19 حتى نهاية العام الجاري يبلغ 1.7 مليار دولار وبعد ما ورد للمنظمة من تبرعات لازال هناك ثغرة قدرها 1.3مليار دولار.

وأوضح أن الخطة الإستراتيجية المحدثة أخذت في الاعتبار الدروس المستخلصة من الفترة الماضية في مواجهة الوباء، مع تعزيز دورالمنظمة في التنسيق العالمي والإقليمي، حيث تضمنت الخطة، كافة القطاعات والمجتمعات، وإيجاد الحالات المشتتة وعزلها بسرعة، مع وقف التفشي في المجتمعات عبر إجراءات المراقبة والتباعد الإجتماعي، فضلا عن خفض الوفيات عبر الرعاية الطبية المناسبة، وتطوير اللقاحات الآمنة والعلاجات المناسبة.

وبين مدير عام منظمة الصحة العالمية، أنه دعمًا لهذه الأهداف ستستكمل المنظمة تقديم الدعم التقني واللوجستي للدول، مع استمرار تحديث التحرك بناء على الاحتياجات المحلية، وفِي بعض الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة ستكمل المنظمة العمل التشغيلي كمزودًا لخدمات الصحة الأساسية.

وأشار ادهانوم في مؤتمر صحفي أن العالم أعلن قبل ٤٠ سنة استئصال مرض الجدري، وهو أحد اهم إنجازات البشرية وأن إرث القضاء على الجدري يوضح لما أن العالم اذا اتحد يكون كل شيء ممكنا، داعيا إلى التضامن الدولي للقضاء علي كوفيد ١٩، وكذلك لتغيير مسار الصحة العالمية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وبناء عالم اكثر أمانا وسلامة للجميع.

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22:52ت م

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