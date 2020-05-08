السعودية اليوم / مدير جامعة الملك عبدالعزيز يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته أربع سنوات



جدة 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

رفع معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

وعد معاليه هذه الثقة الملكية الغالية وسامًا يعتز بها، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده مع زملائه منسوبي ومنسوبات الجامعة ليكونوا أهلاً لثقة القيادة وتحقيق تطلعاتها في ظل رؤية المملكة 2030.

كما تقدم معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز بالشكر والتقدير لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ترشيحه وتشجيعه ودعمه للجامعة، داعياً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها وعزها.

// انتهى //

22:35ت م

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جدة 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسرفع معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته مديراً لجامعة الملك عبدالعزيز بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات.وعد معاليه هذه الثقة الملكية الغالية وسامًا يعتز بها، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده مع زملائه منسوبي ومنسوبات الجامعة ليكونوا أهلاً لثقة القيادة وتحقيق تطلعاتها في ظل رؤية المملكة 2030.كما تقدم معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز بالشكر والتقدير لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ترشيحه وتشجيعه ودعمه للجامعة، داعياً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها وعزها.// انتهى //22:35ت م0161

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