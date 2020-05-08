

باماكو 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المالية اليوم، عن تسجيل 19 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأضاف بيان لوزارة الصحة في مالي أن عدد حالات التعافي من هذا الوباء وصل إلى 271 شخصًا، مقابل 32 حالة وفاة.

// انتهى //

22:08ت م

0156



باماكو 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المالية اليوم، عن تسجيل 19 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 650 حالة.وأضاف بيان لوزارة الصحة في مالي أن عدد حالات التعافي من هذا الوباء وصل إلى 271 شخصًا، مقابل 32 حالة وفاة.// انتهى //22:08ت م0156

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.