السعودية اليوم / أمانة الشرقية تكثف رقابتها على المنشآت الغذائية والصحية بمحافظة القطيف



القطيف 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

كثفت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة خلال الأسبوعين الماضيين الجولات الرقابية الميدانية على المنشآت الغذائية والصحية في محافظة القطيف ، وذلك في إطار الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة .

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية التي شملت محلات بيع التبغ قد أسفرت عن ضبط معملين لإنتاج المعسل المغشوش، حيث أتلف 920 كيلوجراماً من المنتجات المغشوشة والمواد الأولية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية التي تستخدم في صناعة منتجات التبغ .

وأكدت الأمانة أنها تسعى من خلال تلك الجولات الرقابية على المحال التجارية المتعلقة بالصحة العامة التأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية , فيما دعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها بالإبلاغ عن الملحوظات والمخالفات من خلال مركز 940.

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22:00ت م

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