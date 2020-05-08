

عرعر 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

شارك طلبة النادي الصحي والجوالة بجامعة الحدود الشمالية اليوم وضمن حملة "نتباعد.. لسلامتنا" في توزيع وجبات إفطار صائم لجميع الوافدين القاطنين في "السكن المؤقت" كخدمة مجتمعية تقدمها الجامعة لهم.

كما يواصل النادي الصحي بالجامعة أعماله في نقاط الفرز البصري وعلى مدار الساعة، وذلك بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة.

فيما يشارك "النادي التطوعي" بجامعة الحدود الشمالية الفرق الرقابية التفتيشية بوزارة التجارة بالمنطقة في مهامه الرقابية على المنشآت والمحلات التجارية، ويأتي ذلك ‏ضمن مبادرة "الله يقويكم" لدعم العاملين ومساندتهم في مكافحة وباء

وتستهدف الحملة مساعدة القطاعات الحكومية التي تعمل في الخط الأول لمواجهة

// انتهى //

21:09ت م

0142



عرعر 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسشارك طلبة النادي الصحي والجوالة بجامعة الحدود الشمالية اليوم وضمن حملة "نتباعد.. لسلامتنا" في توزيع وجبات إفطار صائم لجميع الوافدين القاطنين في "السكن المؤقت" كخدمة مجتمعية تقدمها الجامعة لهم.كما يواصل النادي الصحي بالجامعة أعماله في نقاط الفرز البصري وعلى مدار الساعة، وذلك بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة.فيما يشارك "النادي التطوعي" بجامعة الحدود الشمالية الفرق الرقابية التفتيشية بوزارة التجارة بالمنطقة في مهامه الرقابية على المنشآت والمحلات التجارية، ويأتي ذلك ‏ضمن مبادرة "الله يقويكم" لدعم العاملين ومساندتهم في مكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).وتستهدف الحملة مساعدة القطاعات الحكومية التي تعمل في الخط الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وذلك عبر طلاب وطالبات الأندية الطلابية بالجامعة وهي نادي الجوالة، والنادي الصحي، والنادي التطوعي.// انتهى //21:09ت م0142

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / طلبة جامعة الحدود الشمالية يشاركون القطاعات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.