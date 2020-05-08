السعودية | سفير المملكة لدى جنوب أفريقيا يُسلم السلال التموينية الغذائية الرمضانية للمراكز الإسلامية

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دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقر اليوم، برنامج خادم الحرين الشريفين لتفطير الصائمين بتوزيع السلال التموينية الغذائية الرمضانية على المراكز الإسلامية والدعاة المعتمدين من قبل الملحقية الدينية في بريتوريا لتوزيعها على الأسر المستحقة في هذا الشهر الكريم، وذلك بمشاركة الملحق الديني المكلف فيصل بن حسن العبلان.

وقال السفير العنقري في هذه المناسبة: إن برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين من المبادرات الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- وهو امتدادًا لاهتمام قيادة المملكة على ما يعزز العلاقات الأخوية مع المسلمين في شتى أقطار العالم والتواصل والتعايش معهم خصوصًا في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد.

وأعرب السفير عن شكره لمعالي وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على جهوده الحثيثة في تعزيز الدور الريادي للمملكة في كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين ، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به الملحقية الدينية في تنفيذ هذا البرنامج بواسطة الدعاة التابعين لها في مناطق ومحافظات مختلفة في جمهورية جنوب أفريقيا.