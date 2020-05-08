السودان يسجل 7 وفيات و181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الجمعة، تسجيل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ما يرفع إلى 1111 العدد الإجمالي للمصابين في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 59 بعد تسجيل 7 وفيات جديدة، فيما بلغت حالات الشفاء من الفيروس 102 حالة.

وأوضحت أن حالات الإصابة الجديدة جرى تسجيلها في ولايات الخرطوم، وشمال كردفان، وجنوب دارفور، والقضارف، والجزيرة، وكسلا، ونهر النيل، وغرب كردفان.

Advertisements

وقالت إن فيروس كورونا انتشر في 16 من أصل 18 ولاية سودانية، مشددة على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية للسيطرة على الجائحة.

وجرى إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية في السودان بمقتضى حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها السلطة الانتقالية، والتي قضت أيضاً بوقف الدراسة في جميع المراحل ومنع التجمعات، وحظر تجوال شامل في الخرطوم وجزئي ليلاً بالولايات.

وقررت لجنة الطوارئ الصحية، الجمعة، تمديد حظر التجوال في ولاية الخرطوم لمدة 10 أيام تبدأ من السبت.