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هطلت اليوم أمطار غزيرة تركزت على شمال مركز قيا، جنوب شرقي الطائف، وشملت "جبل عْن، وهجرة الزرب" وبعض الديار بالمركز، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
ولم تدفع تلك الأمطار وجمالها الأهالي للخروج وإثارة التجمع، بل زادتهما التزامًا وبقاءً في منازلهم، في حين كان المواطن "سلطان بن سفرالشدادي" وابن عمه "محمد المهدي الشدادي" قد وثقا تصويرًا تلك الحالة المطرية خلال فترة السماح بالتجوال، وزودا "الخليج 365" وقراءها بها.
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441 10:02 PM
"الشدادي" وثّق الحالة خلال فترة السماح بالتجوال وزود "الخليج 365" وقراءها بهاشاهد .. الأمطار تزيد أودية "قيا الطائف" جمالًا والأهالي يلتزمون بمنع التجول
هطلت اليوم أمطار غزيرة تركزت على شمال مركز قيا، جنوب شرقي الطائف، وشملت "جبل عْن، وهجرة الزرب" وبعض الديار بالمركز، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
ولم تدفع تلك الأمطار وجمالها الأهالي للخروج وإثارة التجمع، بل زادتهما التزامًا وبقاءً في منازلهم، في حين كان المواطن "سلطان بن سفرالشدادي" وابن عمه "محمد المهدي الشدادي" قد وثقا تصويرًا تلك الحالة المطرية خلال فترة السماح بالتجوال، وزودا "الخليج 365" وقراءها بها.
، شاهد .. الأمطار تزيد أودية "قيا الطائف" جمالًا والأهالي يلتزمون بمنع التجول ،
المصدر : الخليج 365
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