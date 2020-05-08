محمد بن مسعود - الدمام - حصل الطالب "مساعد بن حسن العتيبي" على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز في "القانون والممارسة المهنية" بتقدير ممتاز. وكان بحث الماجستير بعنوان: "أثر الالتماسات على الأحكام الجنائية القطعية. 08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441 09:54 PM Advertisements الماجستير بدرجة ممتاز لـ"العتيبي" من جامعة المؤسس الماجستير بدرجة ممتاز لـ"العتيبي" من جامعة المؤسس حصل الطالب "مساعد بن حسن العتيبي" على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز في "القانون والممارسة المهنية" بتقدير ممتاز. وكان بحث الماجستير بعنوان: "أثر الالتماسات على الأحكام الجنائية القطعية. الكلمات المفتاحية ، الماجستير بدرجة ممتاز لـ"العتيبي" من جامعة المؤسس ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الماجستير بدرجة ممتاز لـ"العتيبي" من جامعة المؤسس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.