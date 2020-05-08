، آمال المستأجرين بمكة تتعلق بتفاعل ملاك العقارات مع حملة التنمية الاجتماعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - مبادرة تستهدف نشر ثقافة المحبة والتسامح بين المالك والمستأجر

يعلًق الكثير من المستأجرين بمكة المكرمة، آمالهم في أن ترى حملة دشّنتها لجنة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع جمعية مراكز الأحياء وبالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالبحيرات؛ مؤخراً تحت عنوان "برًّا بالمستأجرين"؛ ثمارها في تخفيف أعباء الجائحة على الكثير منهم.

وفكرة المبادرة؛ تكمن في حثّ ملاك العقارات والمؤجرين للمساهمة في حملة "برًّا بالمستأجرين" في إعفاء المستأجرين وتخفيف الإيجارات عليهم بغية الأجر والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية والضرر الذي لحق بالأسرة المتعففة والموظفين البسطاء من جراء جائحة كورونا.

وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة المحبة والتسامح بين المالك والمستأجر، وحثّ ملاك العقار على التخفيف على المستأجرين المتضررين من جائحة كورونا، وتعزيز قيمة التكافل الاجتماعي بين المالك والمستأجر.

وتأتي الجملة التي دُشّنت مؤخراً؛ ضمن حملة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "مجتمع واحد" وتضامنًا مع حملة إمارة منطقة مكة المكرمة "برًّا بمكة".

ودعت اللجنة كل مالك عقار ومؤجر للمساهمة بما يجودون به للتخفيف على المستأجرين؛ بغية الأجر وتحقيقاً لإحياء قيمة التكافل والتضامن الاجتماعي وروح الأخوة والإخاء.أصحاب العقار