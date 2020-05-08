بالفيديو.. ضابط سعودي يتعامل برقي مع الشعب اليمني: «على العين والرأس»

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثق فيديو لضابط سعودي بقوات التحالف العربي في اليمن، كيفية التعامل على أرض الواقع مع الشعب اليمني. وثق فيديو لضابط سعودي بقوات التحالف العربي في اليمن، كيفية التعامل على أرض الواقع مع الشعب اليمني. وأظهر الفيديو رقي وحسن تعامل من قبل الرائد سلمان نقاء الهواملة الدوسري، و أحد منسوبي القوات المسلحة المشاركة في التحالف العربي في ‫سقطرى اليمنية مع مطالب المواطنين اليمنيين.

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