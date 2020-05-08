شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يوثق لحظة إنقاذ كلب عالق في حفرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

وثق مواطن عملية إنقاذ كلب عالق في حفرة، مما أثار إعجاب رواد السوشيال ميديا في المملكة.

وقال المواطن في مقطع الفيديو:" الكلب عالق في حفرة ونزلت للكلب ولم أقدر أقرب منه لأني لا أدري سلوك الحيوانات ".

وأضاف المواطن في المقطع:" طلعت الكلب من الحفرة والكلب كان شرسا جدا ولم أكن أعلم أنه مسعور أم لا ".

وحظي المقطع بتفاعل وانتشار واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات عليه وجاءت كالآتي:" جزاك الله بالخيرات، ربنا يرحمنا جميعا إن شاء الله ".