شكرا لمتابعة خبر عن رجل أمن يقتحم السيل لإنقاذ محتجز (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خميس مشيط (صدى): أظهر مقطع فيديو، شجاعة رجل أمن حاول إنقاذ محتجز غرقت مركبته وسط السيول بخميس مشيط. أظهر مقطع فيديو، شجاعة رجل أمن حاول إنقاذ محتجز غرقت مركبته وسط السيول بخميس مشيط. واقتحم رجل الأمن السيول، لإنقاذ المحتجز وسط "كوبري الغروي" جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة. وهطلت اليوم الجمعة، أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة عسير، شملت محافظات خميس مشيط والنماص وتنومة ورجال ألمع ومحايل. كما شملت الأمطار مراكز السودة وطبب وعقبتي شعار والماء، وأدت هذه الأمطار إلى جريان السيول في بعض الأودية والشعاب، وارتوت المزارع والمسطحات الخضراء.

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