شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إبل تحاول قطع مسيل من الأمطار في العقيق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - إبراهيم الزهراني (صدى):

وثّق مقطع فيديو، مجموعة من الإبل تحاول قطع مسيل من الأمطار في مركز جرب وادي وثال شمال شرق العقيق.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساء.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول .