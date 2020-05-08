شكرا لمتابعة خبر عن صحة الباحة: لا صحة لرسالة "سوق الخضار المركزي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): كشفت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الباحة، حقيقة ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن دعوة من تسوق بسوق الخضار المركزي خلال الأيام الماضيه لمراجعة مركز صحي (1) للكشف عن فيروس كشفت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الباحة، حقيقة ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن دعوة من تسوق بسوق الخضار المركزي خلال الأيام الماضيه لمراجعة مركز صحي (1) للكشف عن فيروس كورونا وأكدت أن ما يُتداول في هذا الشأن غير صحيح، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مصدرها.

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