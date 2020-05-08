شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة.
ويتوقع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تودي الى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف و الحدود الشمالية يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم و الرياض .
كما يتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة القصيم وأجزاء من مناطق حائل، الرياض، والشرقية.
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