بالفيديو.. سر استحمال الإبل السير على الأراضي الوعرة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف الدكتور عيد اليحيي الباحث، عن أسرار تحمل الإبل السير على الأراضي الوعرة في الصحراء دون تعب. كشف الدكتور عيد اليحيي الباحث، عن أسرار تحمل الإبل السير على الأراضي الوعرة في الصحراء دون تعب. وقال "اليحيي" في برنامج " على خطى العرب" إن الإبل لديها خف لين وقوي في الوقت ذاته يستحمل الظروف الوعرة. وأوضح أنه ليست الإبل جميعها تتحمل الأرض الصلبة، ويتوقف الأمر على البيئة التي تعيش فيها.

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