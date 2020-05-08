شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الموارد البشرية تبدأ تطبيق المرحلة الـ15 من برنامج حماية الأجور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تطبيق المرحلة الخامسة عشر من برنامج حماية الأجور اعتبارًا من 1 مايو 2020م، حيث تلزم المنشآت ممن لديها 11 عامل فأكثر بالالتزام بالبرنامج.

ويهدف البرنامج إلى ضمان بيئة عمل جاذبة في القطاع الخاص من خلال متابعة التزام المنشآت بدفع أجور العاملين لديها في مواعيد استحقاقها المحددة وكذلك دفعها بالعملة الرسمية وبالمقدار المتفق عليه والموثق في عقود العمل لكافة العاملين بالمنشأة (سعوديين ووافدين).

وأهابت الوزارة بكاقة المنشآت المعنية بالفترة المحددة بالالتزام بدفع الأجور في وقتها ورفع ملفات دفع الأجور المعتمدة من البنك الذي يتعامل معه صاحب العمل على موقع الوزارة، وفق آلية رفع ملفات الأجور المعتمدة والموضحة على الموقع، كما يمكن للمنشآت تحقيق الالتزام بمتطلبات البرنامج عن طريق الخدمات التي تقدمها منصة "مدد" المعتمدة من الوزارة عن طريق زيارة منصتها الإلكترونية على الرابط التالي هنـــــــــــا .