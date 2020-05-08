طريقة التخلص من النفايات باستخدام الذكاء الاصطناعي في الجبيل الصناعية(فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):كشف الإعلامي أحمد الشقيري، عن تفاصيل التخلص من النفايات باستخدام الذكاء الاصطناعي في الجبيل الصناعية.
وخاض "الشقيري" التجربة بنفسه من خلال برنامج "إحسان من المستقبل" المذاع على " إم بي سي 1"، حيث أوضح أن الشاحنات مرتبطة بالجهات المعنية بجمع النفايات من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي.
ولم تحتاج الجهات المعنية إلى بذل جهد للتأكد من اتمام عملية جمع النفايات، حيث يظهر أمامها خط سير السائق .
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