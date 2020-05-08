شكرا لمتابعة خبر عن طريقة التخلص من النفايات باستخدام الذكاء الاصطناعي في الجبيل الصناعية(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الإعلامي أحمد الشقيري، عن تفاصيل التخلص من النفايات باستخدام الذكاء الاصطناعي في الجبيل الصناعية.

وخاض "الشقيري" التجربة بنفسه من خلال برنامج "إحسان من المستقبل" المذاع على " إم بي سي 1"، حيث أوضح أن الشاحنات مرتبطة بالجهات المعنية بجمع النفايات من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي.

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ولم تحتاج الجهات المعنية إلى بذل جهد للتأكد من اتمام عملية جمع النفايات، حيث يظهر أمامها خط سير السائق .