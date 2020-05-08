«متحدث الصحة» يوضح أهمية الفحص الموسع في تبكير الوصول إلى الحالات

أكد استمرار المملكة في عملية الاستكشاف
أوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور «محمد العبدالعالي»، اليوم الجمعة، أهمية الفحص الموسع في اكتشاف فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.
قال «متحدث الصحة»: إن الفحص الموسع ضروري ومهم، ويجب إجراؤه بشكل دائم؛ لأنه يبكر بالوصول إلى الحالات المصابة وعلاجها، قبل أن تصل للمستشفيات في حالات التوعك والمرض ومعاناتهم الصحية بسبب الفيروس.
وأضاف «العبدالعالي»، أن الدول التي انتهجت هذا النهج هي الدول التي سجلت حصيلة أقل من المصابين وكانت الأقدر على التحكم في انتشار الحالات بشكل أكبر.
وأشار إلى أن المملكة اختارت هذا النهج، ومستمرة فيه مع الاستكشاف للوصول إلى الحالات في وقت مبكر.
وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الجمعة، تسجيل 1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 35432، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 9120، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 229.
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