«حساب المواطن»: عدم تقديم مستندات استقلالية المستفيد قبل 10 يونيو يؤثر على استحقاقه

أوضح برنامج حساب المواطن، ضرورة تقديم الحاصلين على الدعم للمستندات التي تثبت استقلاليتهم قبل يوم 10 يونيو المقبل ليضمنوا عدم تأثر مستحقاتهم.

جاء ذلك ردًا من البرنامج عبر «تويتر» على تساؤل أحد المستفيدين من الدعم قال فيه، «هل سيستمر صرف الدعم لي، أم يتوجب عليّ إرفاق المستندات التي تثبت الاستقلالية؟».

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وقال البرنامج، «إن الفرد المستقل يجب عليه إثبات استقلاليته قبل تاريخ 10 يونيو 2020 وسيتم صرف الدعم خلال المهلة المحددة في حال كان مؤهلًا ومستحقًا».

وأضاف «حساب المواطن»، أنه في حال لم يتم إرفاق المستند ستتأثر أهلية المستفيد وسيتم تطبيق ضوابط البرنامج الصادرة مؤخرًا بذلك خلال عملية التحقق من البيانات للدورة 32 لشهر يوليو.

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