«البنوك السعودية» تحذر من استخدام رقم سري واحد لأكثر من بطاقة بنكية

حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية العملاء من استخدام رقم سري واحد لأكثر من بطاقة بنكية.

وأضافت اللجنة، عبر تويتر، أنه في حال امتلاك عميل البنك أكثر من بطاقة بنكية، فعليه أن يتجنب اختيار رقم سري واحد لكل البطاقات، وتغيير تلك الأرقام.

وكانت «لجنة التوعية المصرفية»، حددت المعايير المطلوبة لضمان الاستخدام الأمن للأرقام السرية للبيانات البنكية، وأشارت إلى عدم الإفصاح عن الأرقام السرية والبيانات البنكية للبطاقة البنكية والائتمانية.

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