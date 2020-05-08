ضبط مصنعين للخمور في مواقع متفرقة بمدينة الرياض

ضبطت الجهات الأمنية تضبط مصنعين للخمور في مواقع متفرقة بمدينة الرياض، واتخذت الإجراءات النظامية بشأنهما.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، قال فيه، إنه إشارة لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختباء عمالة وافدة ببطون الأودية وتهيئة مواقع بوادي حنيفة غربي العاصمة، واستغلالها بتصنيع الخمور فقد باشرت الأجهزة الأمنية مهامها.

ووفق البيان، تم ضبط مصنعين للخمور بمواقع متفرقة تحتوي على 60 برميلًا و120 قارورة مملوءة بالمسكر ومعدات وأدوات تستخدم في التصنيع وتم اتخاذ الإجراءات النظامية.

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