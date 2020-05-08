خطوات الحصول على ضمان من برنامج «كفالة» للمنشآت

كشف الحساب الرسمي لمنشآت عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن أهمية برنامج «كفالة» في دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة.

«عاجل» توضح في السطور التالية أهداف برنامج كفالة وكيفية الحصول على ضمان.

أهداف برنامج «كفالة»

تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن طريق ضمانات مالية لتعزيز فرصة حصول تلك المنشآت على التمويل اللازم عبر شراكات استراتيجية وكوادر وطنية وأدوات تقنية مبتكرة.

تمويل رأس المال العامل لمساعدة المنشآت على الاستمرارية وتعزيز نموها.

تلبية الاحتياجات التمويلية للمنشآت التي يقل عمرها التشغيلي عن 3 سنوات خلال فترة نموها المبكر بهدف زيادة عدد المنشآت الناشئة.

تشجيع التوسع في سوق وأنشطة العلامات التجارية عن طريق كفالات تمويل المنشآت الحاصلة أو المانحة للامتياز التجاري.

دعم الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحيطة ببيئة التجارة الإلكترونية.

دعم وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عن طريق كفالات تمويل سلاسل الإمداد للقطاع الصناعي وقطاع النقل والتخزين.

الجهات الممولة في برنامج «كفالة»

جميع البنوك العامة بالمملكة المتعاونة مع برنامج «كفالة» والمانحة للقروض والتسهيلات الائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي:

«البنك الأهلي التجاري، بنك ساب، بنك الرياض، البنك العربي الوطني، بنك الجزيرة، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي للاستثمار، مصرف الراجحي، البنك الأول، بنك البلاد، البنك السعودي الفرنسي، مصرف الإنماء، بنك الإمارات دبي الوطني».

بالإضافة لبعض شركات التمويل المتعاون مع البرنامج.

الشروط الواجب مراعاتها في النشاط المكفول

أن يكون منسجمًا ضمن النشاط ومتوافقًا مع أهداف الجهة الطالبة.

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أن يكون مجديًا من الناحية المالية والاقتصادية والتجارية والفنية من وجهة نظر البرنامج والجهة الممولة.

أن يساهم في الارتقاء بقدرة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة على المنافسة.

أن يساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد السعودي من حيث تدريب توظيف وتدريب المواطنيين السعوديين أو إحلال السلع المحلية محل المستوردة أو إنتاج السلع والخدمات المبتكرة وذات الجودة العالية.

ألا يتعارض مع الرؤية الاقتصادية للملكة والأهداف والسياسات العليا للدولة

كيف يمكن الحصول على ضمان كفالة؟

تتقدم بطلب التمويل إلى أحد جهات التمويل المتعاونة مع برنامج كفالة.

تدرس طلب المنشأة للتمويل وفي حال رغبة جهة التمويل في ضمانات إضافية يحول الطلب إلى البرنامج للدراسة لطلب كفالة.

يقوم البرنامج بدراسة الطلب في حال موافقة البرنامج يصدر موافقة برنامج كفالة لصالح جهة التمويل حسب المنتجات المقدمة والمعتمدة.

الجدير بالذكر أن برنامج «كفالة» يكفل جميع الأنشطة الاقتصادية ما عدا الأنشطة الآتية:

الأنشطة التي لا تعتبر ضمن نطاق تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الأنشطة التي تتعارض مع رؤية المملكة 2030 والسياسات العليا للدولة.

أعمال المضاربة المالية أو العقارية بالإضافة إلى المشروعات التمويلية.

الأنشطة المخالفة للأنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية.

القروض الشخصية والعقارية.

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