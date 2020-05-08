الأرصاد تتوقع «طقس السبت»: أمطار رعدية في 9 مناطق

غبار يؤثر على الرؤية الأفقية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، هطول أمطار رعدية، غدًا السبت، على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم وأجزاء من مناطق حائل، الرياض، والشرقية.
جاء ذلك في بيان للهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، توقعت خلاله نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام بمدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.
وأضافت أن الحالة الجوية السابقة يمتد تأثيرها للأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض.
ووفق بيان «الأرصاد»، يشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
فيما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية، شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت في مختلف مناطق المملكة:
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