انقلاب مركبة على طريق «الملك عبدالعزيز» بجدة ونقل المصابين للمستشفى

الجهات المختصة باشرت الحادث..

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، الجمعة، وقوع حادث مروري وانقلاب مركبة بجدة. وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال المركز: انحراف مركبة عن مسارها وانقلابها على طريق الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، وإصابة قائدها. وأكد مركز العمليات أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى. اقرأ أيضًا: مدني عنيزة يباشر حادث حريق منزل بحي الخالدية

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