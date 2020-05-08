عدسة «عاجل» ترصد جهود أبطال الأمن والصحة على مداخل الداير

تشهد حالة منع كلي للتجول
رصدت عدسة «عاجل» جهود رجال الأمن والصحة في مداخل محافظة الداير بمنطقة جازان، والتي يطبق فيها منع التجول بشكل كلي للوقاية من فيروس كورونا.
وينفذ رجال الأمن قرار منع الدخول والخروج بتطبيق العقوبات على المخالفين وإعادة من يريد الدخول دون تصريح مع إيقاع العقوبة عليه.
فيما يسهل رجال الآمن مهمة شاحنات التموين والغذاء وأيضًا الفئات المستثناة مع ضرورة إبراز (تصريح) لدخوله.
وتتواجد الفرق الطبية لإجراء الفحص الطبي الوقائي على من يدخل إلى المحافظة بهدف الاكتشاف المبكر لأي حالة مصابة ويتم عزلها مباشرة.
يتم ذلك بمتابعة مباشرة من محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان وسمو نائبه -حفظهما الله.
وكانت الداير قد سجلت أمس الأول حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا.
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