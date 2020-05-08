بلدية رفحاء تغلق ثلاثة محال وتحرر 143 مخالفة

استهدفت التأكد من تطبيق تدابير الوقاية

أغلقت الفرق الرقابية ببلدية محافظة رفحاء خلال ثلاثة أيام 3 محلات تجارية؛ لمخالفتها الأنظمة والاشتراطات البلدية، وحرَّرت 43 مخالفة. جاء ذلك خلال جولات الفرق الرقابية؛ للتأكد من التزام المنشآت الغذائية والتجارية بالتنظيمات الاحترازية والوقائية المطلوبة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا وتوفير بيئة آمنة للمتسوقين. Advertisements وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية ضبطت 3 محال مخالفة للاشتراطات البلدية وجرى إغلاقها، وتحرير 43 مخالفات بعد قيام فرقها بـ143 زيارة على تلك المنشآت، وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المُخالفين. وأهابت «بلدية رفحاء» بالمواطنين والمقيمين بسرعة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال بالرقم الموحد لتلقي البلاغات 940 طوال أيام الأسبوع. اقرأ أيضًا : بالصور.. ضبط مستودع أغذية مخالف في مكة المكرمة

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