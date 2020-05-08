«إغاثي الملك سلمان» يختتم توزيع 3000 سلة غذائية لمتضرري السيول بالصومال

استفاد منها 18 ألف فرد..
اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الخميس، مشروع توزيع 3000 سلة غذائية تزن 270 طنًا على المتضررين من الأمطار والسيول في منطقة قرضو بإقليم بونتلاند الصومالي.
واستفاد من هذه السلال 18,000 فرد، بالتعاون مع جمعية المصباح للتنمية. وجرى في اليوم الأخير، أمس الخميس، توزيع 1,000سلة غذائية تزن 90 طنًا على الأسر المتضررة، استفاد منها 6,000 فرد.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد خصص 3,000 سلة غذائية للمتضررين من السيول جرى توزيعها على ثلاث دفعات.
ويأتي ذلك انطلاقا من الدور الجوهري والإنساني الذي تلعبه المملكة في مد يد العون، وتقديم المساعدة للمحتاجين، في كل مناطق ودول العالم.
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